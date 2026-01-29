Contactanos
Entregan 325 escrituras y brindan certeza jurídica a familias de Ciudad Acuña

Gobierno del Estado y Municipio coordinan acciones para fortalecer la seguridad patrimonial.

Por Angel Garcia - 29 enero, 2026 - 05:29 p.m.
      Ciudad Acuña, Coah.- En un esfuerzo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Municipio, se realizó la entrega de 325 escrituras a familias de diversas colonias de la ciudad, otorgándoles certeza jurídica y seguridad patrimonial tras años de espera.

      Durante el evento se informó que muchas de las familias beneficiadas tenían entre cinco y más de 20 años esperando regularizar la situación legal de sus predios, lo que generaba una constante incertidumbre sobre su patrimonio.

      Las familias beneficiadas esperaron más de 20 años por la regularización de sus predios.

      Las autoridades destacaron que este programa es resultado del trabajo conjunto entre ambos niveles de gobierno y tiene como objetivo localizar y apoyar a personas que, debido al crecimiento de la ciudad, adquirieron terrenos que no contaban con escrituras.

      Se señaló que el desarrollo urbano propició la formación de asentamientos sin documentación legal, por lo que este tipo de acciones son fundamentales para atender el rezago existente y cumplir con el compromiso de otorgar certeza jurídica a las familias.

      El programa busca atender el rezago de asentamientos sin documentación legal en la ciudad.

      Con la entrega de estos documentos, las autoridades reiteraron su compromiso de continuar impulsando programas que fortalezcan la seguridad patrimonial y el bienestar de los habitantes del municipio.

      Las autoridades reafirmaron su compromiso de seguir impulsando la seguridad patrimonial.

