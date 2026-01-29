Fomentan alimentación saludable desde la infancia en el Colegio de las Américas

Allende, Coah.– En el marco del Día del Nutriólogo 2026, se llevó a cabo una jornada educativa en el Colegio de las Américas, donde se compartió información básica sobre alimentación saludable y los diferentes grupos de alimentos con alumnas y alumnos de nivel inicial.

Durante la actividad, los niños participaron de manera entusiasta en dinámicas orientadas a fomentar hábitos saludables desde temprana edad, destacando un desfile de frutas y verduras, en el que lucieron coloridos trajes elaborados con el apoyo de sus familias.

La convivencia permitió reforzar el trabajo conjunto entre la escuela y el hogar, con la expectativa de que los menores compartan en casa lo aprendido sobre nutrición, además de reconocer el esfuerzo de madres, maestras y personal educativo que hicieron posible el evento.

