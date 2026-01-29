Contactanos
Coahuila

Persisten basureros clandestinos en Allende pese a labores de limpieza

La proliferación de basureros clandestinos en Allende refleja una falta de conciencia ciudadana y genera focos de contaminación.

Por Alberto Ibarra Riojas - 29 enero, 2026 - 04:16 p.m.
      Allende, Coah.– La proliferación de basureros clandestinos continúa siendo una problemática recurrente en distintos sectores del municipio de Allende, lo que evidencia la falta de conciencia ciudadana y genera focos de contaminación que afectan la imagen urbana y el entorno social.

      Aunque de manera constante se realizan labores de limpieza, en colonias y zonas periféricas siguen apareciendo tiraderos irregulares, lo que obliga a destinar personal y recursos para su eliminación, sin que el problema logre erradicarse de fondo.

      Acciones de limpieza en Allende

      Recientemente, se retiró un basurero clandestino en la zona del Rastro, con lo que suman al menos seis espacios limpiados. Además, se atendieron reportes por acumulación de basura en la vía pública, se realizaron labores de limpieza en planteles educativos y se llevó a cabo el retiro de cacharros en la colonia San Tito.

      Impacto en la comunidad

      Estas acciones reflejan una situación persistente que, pese a los esfuerzos de limpieza, continúa afectando la seguridad, la salud pública y la imagen de distintos sectores del municipio.

