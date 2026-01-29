Gobierno de Coahuila reforzará programas sociales con mayor impacto

Ciudad Acuña, Coahuila.- El Gobierno del Estado continuará impulsando los programas sociales que han generado resultados positivos, además de incorporar nuevas acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses durante lo que resta de la actual administración.

El coordinador del programa Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo, señaló que el gobernador ha sido claro al establecer que estos beneficios están dirigidos a todos los coahuilenses sin distinción, por lo que se mantendrán los esquemas que han tenido mayor impacto social.

Nuevos apoyos sociales en Coahuila

Entre los apoyos que se reforzarán y sumarán se encuentran becas para jóvenes, becas para jóvenes deportistas, microcréditos para emprender, créditos para negocios, becas para estudios en el extranjero, así como apoyos dirigidos a personas con discapacidad.

Elizondo destacó que la inversión destinada a estos programas seguirá en aumento, ya que entre más apoyos existan, mayor será el ahorro y el beneficio directo para las familias del estado.

Invitación a la ciudadanía

Asimismo, invitó a la población a mantenerse atenta a las convocatorias, ya que a través de estos programas se busca continuar beneficiando a la ciudadanía, y recordó que en marzo inicia el registro para el programa La Mera Mera.