Detienen a presunto responsable de robos en la colonia Porvenir de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.- Un hombre fue detenido por elementos de seguridad luego de ser señalado como responsable de diversos robos a casa habitación en distintos sectores de la ciudad, entre ellos el hurto reciente de un videojuego.

El detenido fue identificado como Carlos Octavio "N", de 48 años de edad, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de receptación dolosa.

La detención se llevó a cabo en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Amado Gutiérrez, en la colonia Porvenir, donde las autoridades le aseguraron un videojuego Xbox 360 de color negro, un adaptador de corriente eléctrica color gris y un control para videojuego del mismo color.

Detalles de la detención

De acuerdo con información oficial, Hernández Valdez está relacionado con varios robos cometidos en la ciudad, entre ellos un robo a casa habitación registrado en la calle 5 de Febrero número 185, en la colonia Benito Juárez.

Investigación en curso

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar su posible participación en otros hechos delictivos similares.