Cuerpos de rescate en Ciudad Acuña reciben capacitación ante incendios

Ciudad Acuña, Coahuila.– Ante el incremento de incendios registrados en la región, elementos de rescate de la ciudad recibieron capacitación especializada para fortalecer su labor y mejorar la atención a personas afectadas.

El curso, denominado "Rescate en incendios y atención hospitalaria a personas con quemaduras", reunió a diversas corporaciones que trabajan de manera cotidiana en el rescate y auxilio de la población, con el objetivo de reforzar sus conocimientos y habilidades técnicas.

La capacitación busca mejorar la respuesta ante incendios en la región.

Autoridades señalaron que el aumento de este tipo de siniestros ha vuelto indispensable la preparación constante del personal de emergencia, a fin de garantizar una respuesta más eficaz y oportuna en situaciones de riesgo.

Durante el curso-taller se abordaron técnicas actualizadas de rescate, atención inicial a personas con quemaduras y procedimientos de traslado, además de fomentar la homologación de protocolos y una mejor comunicación entre las distintas corporaciones participantes.

Elementos de rescate aprenden técnicas actualizadas para atención de quemaduras.

Este tipo de capacitaciones permiten elevar el nivel de coordinación y profesionalismo de quienes intervienen en emergencias, contribuyendo a salvaguardar la integridad de la población y del propio personal de rescate.