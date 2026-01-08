Aumento salarial del 2026 golpea a pequeños comerciantes

El inicio del 2026 trajo consigo un nuevo aumento salarial que ha representado un fuerte golpe para el sector comercial, particularmente para pequeños comerciantes y emprendedores que enfrentan mayores costos para mantenerse en la formalidad.

Impacto en la comunidad

El presidente de la Cámara de Comercio en Acuña, José Santos, señaló que este será uno de los años más complicados para el sector, debido a los incrementos constantes que impactan directamente en los gastos de operación de los negocios.

Indicó que los emprendedores, al integrarse a las obligaciones que marca la ley, deben cubrir pagos cada vez más elevados, lo que dificulta su permanencia en el mercado formal y ha propiciado el crecimiento del comercio informal.

"Cada año se vuelve más complicado ser comerciante, y sobre todo para los emprendedores, que tienen que hacer pagos cada vez más altos. Ahora con el aumento de salario es más difícil, pero como comerciantes siempre hay que encontrar la manera de salir adelante", expresó.

Adaptación del sector

Pese al panorama adverso, el líder empresarial destacó que el sector buscará adaptarse gradualmente a las nuevas condiciones, con la intención de sostener los empleos y mantener en operación los negocios establecidos en la ciudad.