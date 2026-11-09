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Coahuila

Ciudad Acuña se suma al paro nacional del INE

Trabajadores del INE en Ciudad Acuña suspendieron atención al público un día para exigir mejoras salariales y condiciones laborales.

Por Ángel García - 09 noviembre, 2026 - 12:30 p.m.
Trabajadores del módulo del INE en Acuña se sumaron al paro nacional.
Trabajadores del módulo del INE en Acuña se sumaron al paro nacional.
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      CIUDAD ACUÑA, Coah.- Trabajadores del módulo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Ciudad Acuña se sumaron al paro nacional y suspendieron la atención al público durante un día, como parte de las acciones para exigir un incremento salarial.

      Mario Alberto, trabajador del INE, informó que las instalaciones permanecerían sin brindar servicio durante una jornada completa.

      Demandas de los trabajadores del INE

      Entre las principales demandas del personal se encuentra un aumento salarial, debido a que sus percepciones no superan los 10 mil pesos mensuales.

      Los trabajadores señalaron que actualmente realizan actividades que consideran ajenas a sus funciones y, además, cumplen jornadas laborales que superan el horario establecido.

      Posibilidad de prolongar la protesta

      La protesta podría prolongarse, ya que el personal se mantendrá en comunicación con sus compañeros de otras partes del país para conocer el desarrollo del paro nacional.

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