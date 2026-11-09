Coahuila
Olimpia Coral Melo imparte conferencia sobre prevención de la violencia digital
Olimpia Coral Melo presentó estrategias para prevenir la violencia digital a estudiantes locales.
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CIUDAD ACUÑA, Coah.- Olimpia Coral Melo, creadora de la Ley Olimpia, impartió en Ciudad Acuña la conferencia "Estrategias para prevenir la violencia digital", enfocada en promover la seguridad y el cuidado en el uso de la tecnología.
Importancia de la Prevención de la Violencia Digital
Al encuentro acudieron estudiantes de distintas escuelas de la localidad, quienes escucharon la exposición sobre la prevención de la violencia digital.
Durante la conferencia se abordó la importancia de reforzar la seguridad individual y fomentar la educación para proteger a los jóvenes, particularmente ante los riesgos relacionados con el uso de la tecnología.
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