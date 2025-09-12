Ciudad Acuña y Del Río se perfilan como nuevo eje del comercio internacional

Ciudad Acuña, Coah.- La región fronteriza entre Ciudad Acuña (Coahuila) y Del Río (Texas) avanza en una estrategia conjunta para atraer inversión y consolidarse como un corredor logístico clave para el comercio internacional.

Uno de los proyectos centrales es una nueva carretera internacional que conectará Canadá, Estados Unidos y México, atravesando esta frontera. Así lo dio a conocer Álvaro Arreola, alcalde de Del Río, quien señaló que esta vía ha sido nombrada por sus impulsores como "The Right Way".

"The right way, como lo llamamos nosotros, esperamos que sea un punto importante que pueda dejar una gran derrama económica en esta frontera", expresó Arreola.

El plan busca mejorar la infraestructura fronteriza para atraer a inversionistas y empresas interesadas en rutas logísticas más eficientes. El alcalde subrayó que las decisiones estratégicas del lado estadounidense serán fundamentales para que el cruce fronterizo gane mayor relevancia a nivel internacional.

Esta colaboración binacional entre Ciudad Acuña y Del Río pretende posicionar a la región como una alternativa moderna y competitiva para el comercio, impulsando su crecimiento económico sostenido.