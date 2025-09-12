Regresan a casa restos mortales de Mauro Sánchez, víctima de Pasta de Conchos

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Este viernes por la tarde, los restos mortales del minero Mauro Antonio Sánchez Rocha, quien perdió la vida en la tragedia de la Mina de Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006, llegarán finalmente a su tierra natal. Tras casi dos décadas de espera, su familia podrá rendirle el homenaje que durante años les fue negado.

Guadalupe Díaz, viuda del extinto trabajador, junto a sus hijos y demás familiares, se preparan para despedir con profundo dolor y dignidad a uno de los 65 mineros que fallecieron en aquel fatídico accidente en el complejo carbonífero.

La llegada de los restos representa no solo el cierre de un ciclo de duelo, sino también un acto de justicia simbólica para quienes han exigido durante años la recuperación de los cuerpos.

Los servicios funerarios se llevarán a cabo en conocida funeraria de la comunidad, donde vecinos y allegados podrán acompañar a la familia en su luto.

Posteriormente, el sábado 13 de septiembre a las 11:00 horas, se celebrará una misa de cuerpo presente en la parroquia "Nuestra Señora de Guadalupe", templo que ha sido testigo de múltiples plegarias por los mineros caídos.

Al concluir la ceremonia religiosa, los asistentes se dirigirán al panteón Santa Rosa de esta Villa, donde Don Mauro será sepultado. El cortejo fúnebre será acompañado por familiares, amigos y miembros de la comunidad que han seguido de cerca el largo proceso de recuperación de los restos mortales de las víctimas.

La tragedia de Pasta de Conchos marcó un antes y un después en la historia minera del país. Hoy, con la llegada de los restos de Mauro Antonio Sánchez Rocha, se honra su memoria y se reafirma el compromiso de no olvidar a quienes dieron su vida en las entrañas de la tierra.