Llegan los primeros frentes fríos al norte de Coahuila

Ciudad Acuña.- El calor comienza a ceder terreno en el norte de Coahuila con la llegada de los primeros frentes fríos, marcando así el inicio de esta temporada climática en la región.

De acuerdo con datos de Protección Civil, se esperan 48 frentes fríos en total a lo largo del país durante esta temporada. Tres de ellos ya han sido registrados en el norte de Coahuila, aunque por el momento han presentado poca intensidad.

La distribución mensual de estos fenómenos será la siguiente: cinco en septiembre (de los cuales tres ya han ingresado), cinco en octubre, seis en noviembre, siete en diciembre, seis en enero, cinco en febrero, seis en marzo, cinco en abril y tres en mayo.

Jesús Antonio Dávila, encargado del área climatológica en Protección Civil, indicó que, aunque el cambio de temperatura no ha sido drástico, los frentes ya comenzaron a ingresar. "La manera más evidente de detectarlos es por la disminución gradual de las temperaturas en las últimas semanas", explicó.

Dávila hizo un llamado a la población a prepararse con anticipación, ya que la temporada invernal es considerada impredecible. "El llamado es a que se cuiden y, sobre todo, que se preparen con anticipación, ya que esta temporada siempre es impredecible y ante esto es necesario estar atentos", concluyó.