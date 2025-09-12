El Mitote Folclórico de Colombia recorre Los Cinco Manantiales

Zaragoza, Coah. – La delegación colombiana Proyección Titiribí, proveniente del departamento de Antioquia, presentó su espectáculo "Mitote Folklórico" en la plaza principal de Zaragoza, ofreciendo al público una vibrante muestra de música, danza y tradición llena de colorido.

Durante su visita, el grupo realizó un recorrido por toda la región de Los Cinco Manantiales, que comprende los municipios de Zaragoza, Allende, Nava, Morelos y Villa Unión, acercando la cultura colombiana a distintas comunidades y permitiendo que vecinos de toda la región pudieran disfrutar de esta experiencia artística única.

Bajo la dirección de la maestra Marcela Saucedo, originaria de Ciudad Acuña, los integrantes compartieron no solo su talento, sino también sus tradiciones y costumbres, generando un enriquecedor intercambio cultural.

Los asistentes destacaron la oportunidad de presenciar un evento que celebra la diversidad cultural y fomenta la fraternidad entre pueblos. La presentación reafirmó la importancia de actividades que promuevan la cultura y el arte como herramientas de acercamiento entre comunidades, dejando una experiencia memorable para grandes y chicos.

El Mitote Folklórico continúa su gira por Los Cinco Manantiales, fortaleciendo los lazos culturales y ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad de conocer y disfrutar de expresiones artísticas internacionales sin salir de su entorno.