Investigan a muzquense por Fallecimiento de José Luis Coronado

Investigan a muzquense por Muerte de José Luis Coronado

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de José Luis Coronado Romo en un camino rural cercano al predio El Atasocoso, autoridades policiacas lograron la detención de un individuo que es investigado por su presunta participación en el homicidio del muzquense.

La captura se realizó presuntamente luego de intensas diligencias iniciadas tras el violento crimen que conmocionó a la comunidad, rindiendo resultados el trabajo de los agentes al asegurar a la persona.

Dicha persona fue arrestada, se sabe extraoficialmente, en un camino a las orillas de la cabecera municipal, donde intentó resistirse al arresto, puesto que durante el operativo, el sujeto habría incurrido en amenazas y actos de violencia contra los elementos de seguridad. Además del cargo por homicidio, se le imputan delitos relacionados con agresiones a los efectivos policiacos.

El cuerpo de Coronado Romo fue encontrado hace más de 48 horas, presentando impactos de bala, lo que activó de inmediato los protocolos de investigación por parte de la Fiscalía.

La apertura de una carpeta de investigación por homicidio permitió a los agentes reunir indicios que condujeron a la detención del sospechoso, aunque hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial que confirme los detalles del caso.

La Fiscalía General del Estado continúa trabajando en el esclarecimiento del crimen, agotando todas las líneas de investigación para determinar el móvil detrás del asesinato.

Mientras tanto, la comunidad y víctimas indirectas permanecen a la espera de justicia y de respuestas que arrojen luz sobre los hechos que terminaron con la vida de Coronado Romo.