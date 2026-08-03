Clausuran Quinta La Rivera en Ciudad Acuña por operar sin permisos

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Autoridades clausuraron la Quinta La Rivera al detectar que operaba sin los permisos requeridos para su funcionamiento.

De acuerdo con la información proporcionada, este tipo de casos ha registrado un incremento debido a la alta demanda de estos espacios, impulsada por las elevadas temperaturas.

Acciones de la autoridad

Las autoridades realizan visitas a un amplio número de quintas para verificar que cuenten con la documentación y los requisitos necesarios para operar conforme a la normativa vigente.

Consecuencias de la clausura

Indicaron que los establecimientos clausurados podrán reanudar actividades una vez que regularicen su situación y acrediten el cumplimiento de todos los requisitos correspondientes.