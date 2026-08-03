Supervisa alcalde de Monclova obras por 24 mdp

MONCLOVA, COAHUILA.- El alcalde Carlos Villarreal supervisó obras de infraestructura que actualmente se desarrollan en distintos sectores de Monclova, con una inversión superior a 24 millones de pesos como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova y los proyectos realizados en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez.

Supervisión de Obras de Infraestructura

Durante el recorrido, el edil revisó avances en trabajos de pavimentación, recarpeteo, rehabilitación de drenaje sanitario y recuperación de espacios públicos, acciones enfocadas en mejorar la movilidad, los servicios y la calidad de vida de las familias.

Entre las obras supervisadas se encuentran la pavimentación de las calles Piñones y Nogales, en la colonia Del Río; la calle Gómez Palacio, en la colonia Barrera; la calle Luis Donaldo Colosio, en la colonia El Roble; así como el recarpeteo de la calle Ramos Flores, en Valle de San Miguel.

También se verificó la rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Juárez, en la Zona Centro, y la construcción del área verde en la colonia San Salvador, proyectos que forman parte de las acciones de mejoramiento urbano del municipio.

Asimismo, Villarreal constató el funcionamiento del circuito vial que conecta las colonias Oscar Flores Tapia, Amistad, El Roble y 288, obra estratégica realizada en conjunto con el Gobierno del Estado con una inversión superior a 16 millones de pesos.

Compromiso con la Mejora Urbana

"Nuestro compromiso es que cada obra se traduzca en mejores vialidades, servicios más eficientes y espacios dignos para las familias. Seguiremos vigilando el avance de cada proyecto para cumplir en tiempo y forma con los beneficios que esperan los ciudadanos", señaló el alcalde. El Gobierno Municipal destacó que continuará trabajando de manera coordinada con la administración estatal para fortalecer el Plan de Inversión Prendamos Monclova y ampliar la infraestructura en los distintos sectores de la ciudad.