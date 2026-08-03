Despiden a Sarita tras tragedia vial

Familiares y amigos dieron el último adiós a Sarha Estela Flores García, Sarita, como la llamaban con cariño, quien a los 65 años murió en un hecho ocurrido sobre la carretera 24 Monclova-Candela.

Su partida generó consternación entre quienes la conocieron y muestras de solidaridad de ciudadanos de Monclova, que se sumaron al dolor de una familia que enfrenta una pérdida inesperada.

Recuerdos y Legado de Sarita

Sarita era vecina de la colonia Ciudad Deportiva, sobre la calle Quinta. Familiares y amigos la recuerdan como una mujer de gran corazón, valiente, fuerte y alegre.

Pero entre quienes hoy lloran su ausencia permanece el recuerdo de la mujer que estuvo presente en distintos momentos de sus vidas: la tía que cuidó, aconsejó, regañó y también consintió.

Siempre fue una persona de un gran corazón, valiente y fuerte, una persona muy alegre, pero me ha dejado mi corazón hecho pedazos.

Siempre me aconsejaste, tus regaños cuando también me mimabas, cuando me cuidabas de pequeña. Simplemente nunca me dejaste.

Mensajes de Despedida

Ahora, Elizabeth enfrenta el duelo por la pérdida de una mujer que consideraba parte fundamental de su vida.

La despedida de Sarita estuvo marcada por fotografías, recuerdos y mensajes que intentaron expresar el dolor provocado por su ausencia.