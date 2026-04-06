Contactanos
Coahuila

Clausuran "Rancho El Milagro" en Acuña por permitir consumo de alcohol a menores

Operativo estatal detecta violaciones a la Ley de Alcoholes; autoridades advierten sanciones más severas.

Por Angel Garcia - 06 abril, 2026 - 12:30 p.m.
Clausuran "Rancho El Milagro" en Acuña por permitir consumo de alcohol a menores
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Acuña, Coahuila. — Un operativo conjunto entre la Policía Civil Coahuila y la Recaudación de Rentas del Estado derivó en la clausura del establecimiento "Rancho El Milagro", tras detectarse irregularidades relacionadas con el consumo de alcohol por parte de menores de edad.

      Los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando autoridades de la delegación Norte Dos realizaron una inspección en el lugar, confirmando la presunta violación a la Ley de Alcoholes del Estado de Coahuila de Zaragoza.

      Acciones de la autoridad

      Como parte de las acciones, el inmueble fue asegurado y se colocaron sellos oficiales de clausura, además de iniciarse el proceso administrativo correspondiente contra los responsables del establecimiento.

      Placeholder

      Detalles confirmados

      Las autoridades indicaron que se dará seguimiento al caso con el fin de determinar si existen faltas adicionales que pudieran derivar en sanciones más severas, tanto administrativas como penales.

      Impacto en la comunidad

      Asimismo, reiteraron que continuarán implementando operativos de supervisión para garantizar el cumplimiento de la ley, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la regulación del consumo de bebidas alcohólicas.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados