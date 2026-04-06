Cae niñera por trata de niños en Cuatro Cienegas

Dos personas fueron vinculadas a proceso y enviadas al penal por su presunta responsabilidad en delitos sexuales contra menores de edad en el municipio de Cuatro Ciénegas, donde autoridades no descartan que puedan surgir más víctimas conforme avancen las investigaciones, confirmó la Subprocuraduría de PRONNIF.

De acuerdo con la subprocuradora Martha Herrera, el caso comenzó a integrarse hace menos de dos semanas, cuando la dependencia tuvo conocimiento de una primera denuncia que derivó en la intervención inmediata de especialistas. “Fue a partir de una entrevista psicológica que se detectaron elementos que nos alertaron sobre la posible existencia de más víctimas, lo que detonó una serie de actos de investigación en coordinación con autoridades municipales y de seguridad”, explicó.

La Subprocuraduría de PRONNIF ha identificado hasta ahora dos víctimas y dos imputados en el caso.

La funcionaria detalló que, hasta el momento, se tienen identificadas dos víctimas y dos imputados, quienes enfrentan cargos por delitos como violación equiparada, abuso sexual, corrupción de menores y trata de personas, todos en agravio de menores de 15 años.

Como parte de las acciones de protección, una niña de 5 años fue puesta bajo resguardo en un centro de asistencia social, además de que se implementó un plan integral de atención para garantizar la restitución de sus derechos. Herrera subrayó que la Procuraduría de Protección asumió la representación legal de las víctimas, ante la ausencia de tutores que pudieran hacerlo, participando directamente en las audiencias como coadyuvante del Ministerio Público. “Somos representantes directos de las víctimas en este proceso, lo que nos permite velar por sus intereses durante todas las etapas”, puntualizó.

Las investigaciones comenzaron tras una denuncia y una entrevista psicológica que reveló más posibles víctimas.

Aunque evitó detallar la forma en que ocurrieron los hechos, debido a la fase procesal en la que se encuentra el caso, reiteró que las investigaciones continúan y podrían ampliarse. “No se descarta que existan más víctimas; estaremos atentos y trabajando de manera coordinada para actuar de inmediato en caso de que surjan nuevos indicios”, señaló.

Asimismo, indicó que todos los menores afectados están siendo canalizados a atención especializada para recibir tratamiento psicológico acorde a las afectaciones sufridas. Finalmente, destacó que este tipo de delitos no se habían presentado recientemente en la región, al menos en los últimos cuatro años, por lo que el caso ha encendido las alertas entre las autoridades.

Una niña de 5 años ha sido resguardada en un centro de asistencia social mientras se avanza en el proceso judicial.

El proceso judicial continuará en su etapa complementaria, en la que se buscará robustecer la carpeta de investigación y determinar la posible existencia de más afectados o responsables.