Volcadura y riña alteran festejos en la región de los Cinco Manantiales

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Lo que parecía ser un fin de semana tranquilo por las celebraciones de Semana Santa en la región de Los Cinco Manantiales se vio interrumpido por dos hechos ocurridos el sábado.

Accidente en Morelos

En el municipio de Morelos, un vehículo volcó en la zona conocida como Atascones 4x4. El incidente no dejó personas lesionadas, reportándose únicamente afectaciones materiales.

Riña en Zaragoza

En otro punto de la región, en Zaragoza, una celebración por el aniversario del ejido Tío Pío terminó en una riña entre varios asistentes, lo que provocó la movilización de las autoridades.

Refuerzo de operativos de seguridad

Tras estos acontecimientos, elementos de seguridad señalaron que reforzarán los operativos durante el domingo, con la finalidad de mantener el orden y evitar situaciones de riesgo durante el cierre de las festividades.