Monclova: Rebeca Martínez comparte dulces y fe en Semana Santa

Con una sonrisa y un gesto de fe, Rebeca Martínez, una mujer de la tercera edad, recorrió la plaza principal de Monclova entregando dulces acompañados de mensajes bíblicos, como parte de una labor que, asegura, le ha dado propósito a su vida.

Integrante de la congregación cristiana Elim, ubicada en la colonia El Pueblo, explicó que esta actividad la realiza en esta Semana Santa con el objetivo de acercar a las personas a Cristo, especialmente a quienes atraviesan momentos difíciles. "Dios ha derramado muchas bendiciones en mi vida y quiero que las personas vean la diferencia que hace en el corazón", expresó.

Desde hace un año y medio, Rebeca decidió involucrarse en esta forma de evangelismo, luego de sentir que no participaba activamente dentro de su iglesia. "Mis hijos cantan y tocan, pero yo no hacía nada. Esta es una manera de servir", comentó.

Aunque reconoció que en ocasiones algunas personas rechazan los dulces o los mensajes, aseguró que eso no la desanima. "A todos los bendigo en el nombre del Señor, para mí esto es de gran bendición", afirmó.

Rebeca considera esta labor como un llamado espiritual. "El mensaje viene de Dios, Él es mi patrón. Es un trabajo que desempeño, pero la recompensa es de Cristo", concluyó.