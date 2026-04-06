Caen operadores de Red de Trata bajo fachada de "Niñera"

Un estremecedor caso de explotación infantil salió a la luz en este municipio luego de que autoridades estatales y municipales desarticularan una presunta red de trata de menores que operaba bajo la apariencia de trabajos de limpieza y cuidados infantiles. En la acción, fueron detenidos Cynthia N, de 21 años, y Gerardo N, señalados como los principales responsables.

De acuerdo con la investigación encabezada por la PRONNIF y la Fiscalía General del Estado, Cynthia N utilizaba su empleo como niñera y trabajadora doméstica para ingresar a distintos hogares, donde presuntamente aprovechaba la confianza de las familias para manipular y facilitar el acceso de menores a supuestos "clientes", entre ellos el propio Gerardo N, quienes pagaban para cometer abusos contra las víctimas.

Las autoridades confirmaron al menos cuatro menores afectados, aunque no descartan que el número aumente conforme avancen las indagatorias. Entre las víctimas se encuentra la hija de la acusada, una niña de solo 5 años, quien era explotada por su propia madre.

La audiencia inicial, realizada de forma virtual durante más de 12 horas, concluyó con la vinculación a proceso de ambos imputados. Cynthia N fue enviada al Penal Femenil de Piedras Negras, imputada por trata de personas agravada contra menores, delito que podría derivar en una pena de hasta 60 años de cárcel sin acceso a beneficios de libertad anticipada. En tanto, Gerardo N fue recluido en el Centro Penitenciario de Saltillo, acusado de violación, abuso sexual y corrupción de menores.

El caso fue denunciado por un familiar de una de las víctimas, quien dio aviso a las autoridades tras escuchar el testimonio de uno de los menores afectados. La reacción institucional fue descrita como rápida y precisa, logrando obtener las pruebas necesarias para ejecutar las órdenes de aprehensión a inicios de esta semana.

Las investigaciones continúan abiertas, pues no se descarta la presencia de más implicados o víctimas dentro de esta red que operaba discretamente en la región.