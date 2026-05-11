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Coahuila

Clausura del Primer Escalón de Adiestramiento 2026 en Ciudad Acuña, Coahuila

Soldados clase 2007, remisos y mujeres voluntarias finalizaron su capacitación básica militar en Ciudad Acuña.

Por Angel Garcia - 11 mayo, 2026 - 03:19 p.m.
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      Ciudad Acuña, Coahuila.- Se llevó a cabo la clausura del Primer Escalón de Adiestramiento 2026 del Servicio Militar Nacional en esta frontera, donde jóvenes continúan fortaleciendo su preparación mediante las actividades de instrucción anual.

      La ceremonia de clausura del adiestramiento militar

      En la ceremonia participaron soldados del Servicio Militar Nacional clase 2007, remisos y mujeres voluntarias, quienes concluyeron esta etapa de capacitación básica militar.

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      El evento se desarrolló en las instalaciones de la 10/a Compañía de Infantería No Encuadrada, contando además con la presencia de familiares de los elementos participantes.

      Presencia de autoridades en el evento

      La ceremonia fue presidida por José Fernando Vargas Delgado, acompañado de autoridades civiles y militares.

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      Con esta etapa concluida, se continúa sumando a más jóvenes mexicanos al proceso de enseñanza y formación básica militar, fortaleciendo así la preparación de los elementos del Servicio Militar Nacional.

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