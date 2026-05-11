Clausura del Primer Escalón de Adiestramiento 2026 en Ciudad Acuña, Coahuila

Ciudad Acuña, Coahuila.- Se llevó a cabo la clausura del Primer Escalón de Adiestramiento 2026 del Servicio Militar Nacional en esta frontera, donde jóvenes continúan fortaleciendo su preparación mediante las actividades de instrucción anual.

La ceremonia de clausura del adiestramiento militar

En la ceremonia participaron soldados del Servicio Militar Nacional clase 2007, remisos y mujeres voluntarias, quienes concluyeron esta etapa de capacitación básica militar.

El evento se desarrolló en las instalaciones de la 10/a Compañía de Infantería No Encuadrada, contando además con la presencia de familiares de los elementos participantes.

Presencia de autoridades en el evento

La ceremonia fue presidida por José Fernando Vargas Delgado, acompañado de autoridades civiles y militares.

Con esta etapa concluida, se continúa sumando a más jóvenes mexicanos al proceso de enseñanza y formación básica militar, fortaleciendo así la preparación de los elementos del Servicio Militar Nacional.