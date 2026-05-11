Pipa con gas LP queda hundida entre calles dañadas y fugas de drenaje en Santo Domingo

SABINAS, COAHUILA.- Vecinos de la colonia Santo Domingo denunciaron el grave deterioro de la calle Pirineos, luego de que una pipa cargada con gas LP quedara parcialmente hundida debido al mal estado de la vialidad, situación que generó preocupación entre los habitantes del sector por el riesgo que representó el incidente.

¿Qué ocurrió en la calle Pirineos?

De acuerdo con los residentes, el problema se ha agravado por las constantes fugas de aguas negras provenientes del sistema de drenaje, las cuales han debilitado la superficie de la calle hasta convertirla prácticamente en un camino de tierra y lodo. Los vecinos señalaron que las unidades pesadas que transitan diariamente por el sector enfrentan dificultades para circular debido a las malas condiciones de la vialidad.

Francisco, habitante de la colonia Santo Domingo, manifestó que durante la actual administración municipal se realizaron promesas de mejorar las condiciones del sector; sin embargo, aseguró que a casi un año y medio de gobierno las condiciones continúan igual o incluso peor que antes.

"Solo para fiestas alcanza y no para obras", expresó el vecino inconforme, quien agregó que las fugas de drenaje y la falta de mantenimiento han provocado el hundimiento progresivo de la calle Pirineos, afectando tanto a automovilistas como a peatones.

Acciones de los vecinos y autoridades

Los colonos señalaron que en repetidas ocasiones han solicitado la intervención de las autoridades municipales y del sistema operador de agua y drenaje para atender las fugas de aguas negras y rehabilitar la vialidad. Finalmente, hicieron un llamado urgente al Ayuntamiento de Sabinas para que se ejecuten obras de infraestructura que permitan mejorar la movilidad, evitar accidentes y garantizar la seguridad de las familias que habitan en este sector.