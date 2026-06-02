Clausuran temporalmente bar Corona en Ciudad Acuña por baile en barra

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Un establecimiento dedicado a la venta de bebidas alcohólicas, ubicado en la zona centro de la ciudad, fue clausurado temporalmente luego de que en redes sociales circulara un video en el que se observa a una mujer bailando sobre la barra del negocio.

Clausura del bar Corona

Se trata del bar Corona, cuya actividad fue suspendida por las autoridades correspondientes al detectarse presuntas irregularidades relacionadas con el permiso de operación con el que contaba el establecimiento.

De acuerdo con la información disponible, la difusión de las imágenes permitió evidenciar una actividad que no estaría contemplada dentro de las condiciones autorizadas para el funcionamiento del negocio, situación que derivó en la aplicación de una sanción administrativa.

Reanudación de operaciones

Sin embargo, tras el pago de la multa impuesta por la dependencia encargada de la supervisión de este tipo de establecimientos, el bar reanudó operaciones la noche del lunes.

El caso llamó la atención debido a que fueron los propios usuarios de redes sociales quienes difundieron el video, generando diversas reacciones y poniendo en conocimiento de las autoridades los hechos ocurridos al interior del negocio.