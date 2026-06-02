Estudiantes de Enfermería del CBTIS 54 promueven salud bucal en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Alumnos de la especialidad de Enfermería del CBTIS 54 participaron en una jornada de promoción de la salud bucal en coordinación con personal de la Cruz Roja Mexicana, como parte de las actividades de vinculación comunitaria que impulsa la institución educativa.

Los estudiantes de segundo semestre acudieron acompañados por el profesor Alejandro Lepiz para impartir una plática dirigida a menores de edad en las instalaciones de la benemérita institución.

La jornada de salud bucal

Durante la actividad se abordaron temas relacionados con el cuidado de la salud oral, entre ellos la correcta aplicación de flúor, técnicas adecuadas de cepillado dental y la prevención de enfermedades de la cavidad bucal. Además, se realizó la entrega de cepillos de dientes a los asistentes.

Objetivos de la actividad

La jornada tuvo como propósito fomentar hábitos de higiene entre la población infantil y, al mismo tiempo, permitir que los estudiantes pusieran en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas.

Autoridades educativas destacaron que este tipo de acciones fortalecen el aprendizaje de los alumnos y contribuyen al bienestar de las familias de la comunidad mediante la difusión de información preventiva en materia de salud.