Senado investiga a Arturo Domínguez por engaños

El Senado buscará que las denuncias contra Arturo Domínguez, a quien calificó como un impostor por generar falsas expectativas entre los trabajadores de AHMSA, lleguen hasta sus últimas consecuencias, informó Gabriel Elizondo.

El legislador señaló que ha mantenido atención al proceso de Altos Hornos de México (AHMSA) y consideró que lo ocurrido con quien se presentó como interesado en participar en la adquisición de la empresa representó una burla para los trabajadores y habitantes de la Región Centro-Desierto.

Recordó que el anuncio de un nuevo postor generó esperanza entre la población ante la posibilidad de reactivar la siderúrgica, luego de que este manifestara su intención de cumplir primero con la garantía y posteriormente con la oferta económica.

Sin embargo, semanas después quedó evidenciado, dijo, que se trataba de un engaño, situación que calificó como un hecho perjudicial para Coahuila y para miles de familias afectadas por la crisis de AHMSA.

Elizondo indicó que, durante sus primeros 28 días de trabajo, ha presentado distintos puntos de acuerdo y se ha mantenido atento al procedimiento de la empresa.

Asimismo, señaló que solicitó al Gobierno Federal y al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, supervisar el proceso y participar activamente para evitar que situaciones como esta vuelvan a generar falsas expectativas en la región.

Recordó que el rescate de Altos Hornos de México fue incluido entre los compromisos nacionales anunciados al inicio de la actual administración federal, por lo que consideró necesario que las autoridades cumplan con esa responsabilidad.

El legislador mencionó que la crisis de la acerera ha provocado la pérdida de más de 14 mil empleos directos e indirectos, por lo que insistió en que el caso requiere seguimiento y acciones concretas para atender la situación económica de la Región Centro-Desierto.