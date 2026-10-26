Motociclista sufre fractura de mandíbula tras chocar contra camioneta en Morelos

MORELOS, Coahuila - Un motoclista de 27 años resultó con una fractura en el maxilar derecho y diversas heridas en el rostro tras chocar contra la parte trasera de una camioneta sobre la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 13, en el municipio de Morelos.

El accidente ocurrió frente al predio de la iglesia "Casa de mi Padre". El joven, identificado como Constantino "N", originario de Saltillo, viajaba en una motocicleta Vento modelo 2025, color gris con naranja. Aunque portaba casco de seguridad, sufrió lesiones en el cráneo y la barbilla, además de la probable fractura de mandíbula.

Atención médica y traslado

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Morelos le brindaron atención prehospitalaria, controlaron las hemorragias y lo inmovilizaron antes de trasladarlo al Hospital General de Allende. Una acompañante que viajaba con él también recibió atención y fue trasladada previamente por una ambulancia de Nava.

Circunstancias del accidente

La motocicleta se impactó contra una camioneta Nissan Estaquitas roja, conducida por Derian "N", quien declaró que acababa de incorporarse a la carretera cuando sintió el golpe. Elementos de seguridad realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades.