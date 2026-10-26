Familias de Acuña exigen localizar al dueño de terrenos tras nueve años sin resolve

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Vecinos de una colonia de nueva creación protestaron frente al Centro de Justicia para exigir que se localice al propietario de los terrenos donde se encuentran sus predios, cuya compra, aseguran, acordaron hace nueve años.

José Luis, representante estatal de Pueblos Independientes, señaló que los terrenos se ubican detrás del sector Las Aves, donde varias familias ya cuentan con viviendas.

Inconcluso acuerdo de compra

De acuerdo con los manifestantes, el trato quedó inconcluso y, pese al tiempo transcurrido, no han logrado localizar a la persona con quien acordaron la compra de los predios, a quien habrían entregado un pago como muestra de buena voluntad.

Los vecinos indicaron que han acudido a diversas instancias para tratar de encontrar al propietario; sin embargo, hasta el momento no han obtenido resultados.

Búsqueda del propietario

Ante esta situación, las familias mantienen la búsqueda del dueño de los terrenos para dar seguimiento al acuerdo de compra que, después de nueve años, continúa sin resolverse.