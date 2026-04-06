Clausuran rancho de eventos en Ciudad Acuña por consumo de alcohol en menores

Ciudad Acuña, Coahuila.– Un establecimiento de eventos sociales en la localidad fue clausurado durante el fin de semana, luego de que autoridades detectaran a dos menores de edad ingiriendo bebidas alcohólicas en el lugar.

El sitio, conocido como Rancho El Milagro, operaba como espacio de recreación familiar; sin embargo, tras el incidente se procedió a su cierre por incumplir disposiciones relacionadas con la venta y consumo de alcohol.

Acciones de la autoridad

Posteriormente, los responsables del lugar emitieron un comunicado en el que informaron sobre un cambio en el enfoque de sus actividades, optando por dejar de lado la realización de eventos masivos.

De manera extraoficial, se dio a conocer que el último evento del fin de semana registró baja asistencia, lo que habría generado pérdidas económicas para el negocio.

Vigilancia en establecimientos

El caso se suma a las acciones de vigilancia implementadas por autoridades durante el periodo reciente, con el objetivo de reforzar el cumplimiento de la normativa en establecimientos de este tipo.