Semana Santa concluye con saldo blanco en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– El periodo de Semana Santa concluyó con saldo blanco en toda la región, luego de un fin de semana marcado por la convivencia familiar y actividades recreativas en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con reportes de las autoridades, no se registraron incidentes de gravedad durante los días de mayor afluencia, lo que permitió mantener un ambiente de tranquilidad entre la población.

Las autoridades de Ciudad Acuña informan que no hubo incidentes graves durante el periodo vacacional.

Elementos de los tres niveles de gobierno realizaron operativos de vigilancia en áreas recreativas y espacios públicos, donde su presencia fue clave para garantizar el orden y la seguridad de los visitantes.

La participación de corporaciones estatales resultó fundamental, ya que las acciones preventivas permitieron mantener bajo control las actividades, con mínima intervención por parte de los cuerpos de seguridad.

Operativos de vigilancia de los tres niveles de gobierno garantizaron la seguridad en espacios públicos.

Asimismo, en la ciudad no se reportaron atenciones relevantes, debido a la disminución de familias que optaron por salir durante el fin de semana vacacional.

La participación ciudadana fue clave para mantener un ambiente de tranquilidad durante la Semana Santa.

Con estos resultados, autoridades destacaron el comportamiento responsable de la ciudadanía, lo que contribuyó a cerrar el periodo sin contratiempos.