Clausuran vivienda usada como "picadero" en Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Elementos de seguridad clausuraron una vivienda que era utilizada para el consumo de sustancias, tras un operativo encabezado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

El cateo se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la calle Colegio de Médicos número 1559, en la colonia Aeropuerto, donde las autoridades detectaron que el inmueble era utilizado como "picadero".

De acuerdo con los reportes, este tipo de viviendas suelen encontrarse deshabitadas, situación que es aprovechada por personas para ingresar y realizar actividades ilícitas relacionadas con el consumo de drogas.

Acciones de la autoridad

Las autoridades señalaron que los operativos y labores de vigilancia se mantienen de forma constante en distintas colonias de la ciudad, en atención a denuncias ciudadanas que alertan sobre este tipo de prácticas.

Impacto en la comunidad

Con estas acciones, se busca reforzar la seguridad y reducir los espacios utilizados para actividades ilegales en el municipio.