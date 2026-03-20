Desaparecen Kelly Orozco y Axel Suárez en Castaños: Fiscalía pide ayuda

Castaños, Coahuila.- La Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila activó un reporte de búsqueda para localizar a los menores Kelly Marlla Orozco Hernández, de 15 años, y Axel Daniel Suárez Alfaro, de 11 años, quienes fueron reportados como no localizados desde el 19 de marzo de 2026 en la colonia Independencia Sur, en el municipio de Castaños.

De acuerdo con la información oficial, ambos menores fueron vistos por última vez alrededor de las 5:00 de la tarde del jueves, cuando presuntamente se dirigían rumbo al Centro Cívico, y desde ese momento se desconoce su paradero. La Fiscalía confirmó que los dos fueron vistos juntos antes de su desaparición.

Características de Kelly Marlla Orozco Hernández

Kelly tiene 15 años, mide aproximadamente 1.62 metros, pesa cerca de 54 kilogramos, tiene cabello negro a la altura de los hombros, tez morena, además de una cicatriz en la frente y un lunar en la mejilla izquierda. Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla, blusa de colores, suéter color aqua con la letra "H" en rosa y tenis negros.

Características de Axel Daniel Suárez Alfaro

Axel tiene 11 años, mide aproximadamente 1.50 metros, pesa alrededor de 50 kilogramos, tiene cabello castaño, tez clara y como seña particular presenta dos lunares en la mejilla izquierda. Vestía pantalón negro, camisa verde y zapatos negros.

La Fiscalía de Personas Desaparecidas solicitó el apoyo urgente de la ciudadanía para aportar cualquier dato que permita dar con el paradero de ambos menores. Las autoridades exhortaron a la población a compartir la información y, en caso de contar con cualquier pista, comunicarse de inmediato al 911 o al teléfono de la Fiscalía de Personas Desaparecidas: (844) 438 07 00.