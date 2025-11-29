Clima frío dispara ventas de pan en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– Las panaderías locales atraviesan su mejor temporada del año tras el descenso de temperaturas y la presencia de lluvias, condiciones que han provocado un notable aumento en la demanda de pan en la ciudad.

¿Qué ocurrió?

Martín López, comerciante del sector, señaló que esta época permite compensar las ventas regulares, pues el consumo llega a duplicarse e incluso triplicarse. Debido a ello, muchos negocios han tenido que extender sus jornadas de trabajo para mantener surtidas sus vitrinas.

A pesar de la competencia que representan las nuevas cadenas instaladas en la ciudad, los comerciantes consideran que el clima favorece a las panaderías tradicionales, ya que el pan se vende con mayor rapidez.

"La verdad es que uno tiene que aprovechar, porque vemos que la gente llega más y el pan se baja rápido, principalmente por el clima", comentó López.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Los panaderos locales prevén que la tendencia continúe mientras persista el ambiente invernal, reconocido como el periodo más favorable del año para el sector.