Coahuila

Padres de la Secundaria 10 refuerzan educación vial y seguridad en Allende

La comunidad escolar de la Escuela Secundaria No. 10 se une para impulsar prácticas seguras y ordenadas en las vías públicas, beneficiando a toda la zona centro de Allende, Coahuila.

Por Alberto Ibarra Riojas - 29 noviembre, 2025 - 11:42 a.m.
ALLENDE, COAH.— Padres de familia de la Escuela Secundaria No. 10 participaron en una reunión enfocada en abordar temas de seguridad y vialidad, con la intención de impulsar mejores prácticas que beneficien a los estudiantes y a la ciudadanía en general.

¿Qué ocurrió?

Durante el encuentro se revisaron aspectos clave para reforzar la educación vial, fomentando el respeto a las normas de tránsito, la prevención de accidentes y la responsabilidad en el uso de la vía pública por parte de la comunidad escolar.

¿Cuál es el objetivo de estas acciones?

Estas acciones forman parte de un esfuerzo de proximidad social orientado a trabajar directamente con la población, con el propósito de construir entornos más sanos, ordenados y seguros para todas las familias de la zona centro.

