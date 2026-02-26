Clínica del ISSSTE en Ciudad Acuña recibirá 555 mil pesos para mejorar sus instalaciones

Ciudad Acuña, Coahuila.– Servidores de la Nación encabezaron la asamblea informativa del programa La Clínica es Nuestra, mediante el cual la clínica del ISSSTE en esta frontera recibirá por segunda ocasión un recurso federal por 555 mil pesos para mejorar sus instalaciones.

El apoyo económico será destinado a cubrir distintas necesidades del inmueble, considerado uno de los centros médicos con mayores carencias en la localidad.

Mejoras en la infraestructura del ISSSTE

Durante la reunión estuvieron presentes derechohabientes del ISSSTE, quienes participaron para dar fe y dar seguimiento a los proyectos que se contemplan ejecutar con el recurso asignado.

De acuerdo con lo expuesto, el monto permitirá atender necesidades que van desde infraestructura hasta equipamiento, con el objetivo de fortalecer la atención médica que se brinda a los usuarios.

Transparencia en el uso de recursos

Autoridades señalaron que el programa federal busca involucrar a la comunidad beneficiaria en la toma de decisiones sobre las mejoras prioritarias, garantizando transparencia en la aplicación de los recursos.