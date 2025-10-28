Club Rotario de Ciudad Acuña comparte una tarde especial con niños con condiciones especiales

Ciudad Acuña, Coah.- En un ambiente de alegría y compañerismo, el Club Rotario de Ciudad Acuña llevó a cabo una tarde de convivencia con niños que viven con condiciones especiales, como parte del programa "Realiza sueños, regala vida".

Durante la actividad, los menores participaron en juegos y compartieron alimentos proporcionados gracias al apoyo gestionado por la licenciada Brenda Martínez, representante de diversas asociaciones en Estados Unidos.

El evento contó con la colaboración de las organizaciones Mi Pasión es Ayudar y TOKA, que trabajan de manera constante con niños con autismo y otras condiciones del desarrollo.

La jornada tuvo como objetivo fomentar la inclusión y brindar momentos de felicidad a los pequeños y sus familias, quienes resaltaron la importancia de estos encuentros que fortalecen la integración social y el acompañamiento comunitario.