Menor resulta lesionado tras ser atropellado por motocicleta eléctrica en Nava

NAVA, COAH. – Un menor estudiante de la escuela Venustiano Carranza, ubicada en la zona centro de Nava, resultó lesionado luego de ser atropellado por una mujer que conducía una motocicleta eléctrica.

Paramédicos del Departamento de Protección Civil y Bomberos acudieron de inmediato para brindarle los primeros auxilios, mientras elementos del Mando Coordinado Policial tomaban conocimiento de los hechos.

El menor fue trasladado al Centro de Salud para recibir atención médica, ya que presentaba dolor en distintas partes del cuerpo; su estado fue reportado como estable.

La conductora de la motocicleta fue detenida y puesta a disposición de las autoridades en las celdas de Seguridad Pública, en tanto se deslindan responsabilidades.