Rompe alcalde Ricardo Treviño con la tradición de cabalgar todo el recorrido en Allende

ALLENDE, COAH. – La edición número 30 de la tradicional Cabalgata de Allende estuvo marcada por la ausencia del presidente municipal Ricardo Treviño Guevara durante gran parte del recorrido, hecho que generó inconformidad entre los asistentes.

De acuerdo con testimonios de ciudadanos, el alcalde fue visto únicamente al arranque del evento, realizado en la explanada de la Presidencia Municipal de Villa Unión, donde montó su caballo para iniciar el trayecto. Sin embargo, poco después abordó su camioneta particular y se retiró del contingente.

Horas más tarde, Treviño Guevara se reincorporó al grupo de jinetes cerca del punto conocido como El Riel, cuando la cabalgata se aproximaba a la cabecera municipal, donde se concentraba la mayor parte de los espectadores.

La situación provocó comentarios de molestia entre los participantes, quienes señalaron que ningún alcalde anterior había interrumpido su participación, pues la tradición dicta acompañar el recorrido completo junto a los jinetes, autoridades y representantes de los municipios vecinos.

Hasta el momento, se desconocen las razones por las cuales el edil no realizó el trayecto completo.