Falla obra vial recién concluida en Ciudad Acuña; empresa deberá rehacer tramos dañados

Ciudad Acuña, Coah.- Una de las obras viales más esperadas en el municipio presentó fallas a pocos días de haberse concluido, luego de que se detectaran tramos con deficiente calidad en la pavimentación.

La situación generó la molestia del alcalde, quien anunció que se hará válida la garantía con la empresa constructora responsable, con el propósito de que los trabajos sean reparados y entregados conforme a los estándares previstos.

Con una inversión de 9 millones de pesos, la obra estaba considerada como una de las más importantes del año. Sin embargo, tras la revisión se determinó que la empresa Grupo Mayrán deberá rehacer los tramos dañados, al no cumplir con los criterios de calidad establecidos.

Hasta el momento, no se cuenta con una nueva fecha de finalización, por lo que el tiempo de entrega se extenderá. Mientras tanto, ciudadanos han manifestado su inconformidad por el deterioro prematuro del pavimento y demandan que los trabajos se realicen correctamente antes de su nueva entrega.