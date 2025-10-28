Joven de 20 años se quita la vida en Zaragoza

ZARAGOZA, COAH. – Autoridades locales y estatales investigan el fallecimiento de un joven identificado como Miguel Ángel Cruz, de 20 años de edad, ocurrido durante la madrugada de este martes en su domicilio, ubicado en el municipio de Zaragoza.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, familiares fueron quienes dieron aviso a los servicios de emergencia al encontrar al joven sin vida en el interior de su vivienda. Elementos de Seguridad Pública y Agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para determinar las causas del fallecimiento.