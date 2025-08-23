Coahuila avanza: 175 mil personas superan la pobreza en dos años

CIUDAD ACUÑA, Coah.— Coahuila ha registrado avances significativos en áreas clave como la seguridad, la reducción de la pobreza y el empleo, afirmó el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, durante una visita a esta ciudad fronteriza.

Martínez y Morales informó que en los últimos dos años se ha logrado sacar de la pobreza a 175 mil personas, lo que representa una disminución del 56 por ciento en ese indicador. Atribuyó este logro a una estrategia sólida en materia de seguridad.

"La seguridad es la base de todo. Gracias a ella se ha generado más empleo, inversión y confianza en el estado", aseguró.

En el ámbito alimentario, Coahuila mejoró su posición a nivel nacional al pasar del séptimo al cuarto lugar en menor carencia de acceso a la alimentación.

Además, destacó que el estado se mantiene como el más formal del país en materia de empleo, resultado de los programas implementados por el gobernador Manolo Jiménez.

"El trabajo continúa en todos los frentes. Los resultados son reflejo de una política pública enfocada en el bienestar real de las familias coahuilenses", concluyó el funcionario.