Delegado aclara proceso de investigación por robo en hotel de la ciudad

La mañana de este viernes, familiares de una de las camareras implicadas en el presunto robo ocurrido en un hotel de la ciudad se manifestaron frente a la delegación de la Fiscalía General del Estado, exigiendo que el caso sea atendido por autoridades federales.

Al respecto, el delegado de la fiscalía en la región Centro, Miguel Ángel Medina, aclaró que el proceso continúa en curso bajo lo que establece la ley y que no existe motivo para trasladar el expediente a instancias de la Ciudad de México.

"Nosotros recibimos la denuncia de robo y estamos trabajando en la integración de la carpeta. La contraparte tiene a sus abogados, quienes están en su derecho de defender a sus clientas, pero los temas legales se resuelven en tribunales, no en manifestaciones ni plantones", sostuvo.

El funcionario explicó que el caso es del fuero común y no federal, por lo que la competencia corresponde únicamente a la fiscalía local. Reiteró que cada lunes de 9 de la mañana a 2 de la tarde se realizan audiencias públicas, abiertas a la ciudadanía para presentar quejas o inconformidades.

Sobre el avance de la investigación, Medina señaló que la carpeta sigue en integración y que no puede adelantarse a conclusiones hasta agotar todas las diligencias. "Entrevistamos a las personas que la Agencia de Investigación determina necesarias, pero no podemos dar más información mientras esté en proceso", puntualizó.

Respecto al empresario denunciante, el delegado indicó que hasta ahora no ha sido requerido nuevamente por la fiscalía, pero subrayó que es obligación de quienes presentan una denuncia acudir a las citas que se les hagan.

"Nosotros no molestamos a nadie. Si se le requiere, será citado; hasta el momento no ha sido necesario", declaró.

La investigación continuará en el plazo de cuatro meses que fijó el juez, tiempo en el que ambas partes podrán presentar pruebas y ejercer su derecho de defensa.