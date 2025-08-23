ICOJUVE impulsa a jóvenes de Ciudad Acuña con el evento Messup

CIUDAD ACUÑA, Coah.— Como parte de una gira estatal que busca acercar oportunidades a la juventud, el Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE) realizó en Ciudad Acuña el evento Messup, dirigido a jóvenes universitarios y emprendedores.

Durante la jornada se ofrecieron conferencias orientadas a motivar a los asistentes a emprender, adaptarse a los retos actuales y buscar el éxito a través del esfuerzo y la innovación.

Iván Terashima, titular de ICOJUVE, subrayó que la dependencia mantiene presencia activa en todas las regiones del estado, escuchando de primera mano las inquietudes de los jóvenes y proporcionando herramientas para su desarrollo.

"Seguimos realizando giras en el estado con la intención de estar cerca de los jóvenes, entender sus necesidades y trabajar directamente en campo", declaró Terashima.

Asimismo, el funcionario destacó la importancia de fomentar el espíritu emprendedor, especialmente ante el panorama económico actual, y brindar orientación a quienes desean iniciar sus propios proyectos.