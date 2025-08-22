Alcalde de Monclova presente en entrega de sillas de ruedas por Club Rotario

El Club Rotario Monclova entregó este jueves 80 sillas de ruedas en apoyo de ciudadanos de la región Centro, gracias al redondeo y el apoyo de las autoridades municipales, con lo que se concretó esta donación.

El día de ayer se llevó a cabo la entrega con la presencia del alcalde Carlos Villarreal, quien destacó la labor conjunta entre sociedad civil y autoridades para mejorar la calidad de vida de las familias.

En total fueron 80 sillas de ruedas las que se entregaron en Monclova, con el fin de apoyar a quienes cuentan con alguna condición que requieren de este apoyo para trasladarse, y por la tarde se realizó una entrega similar en Frontera.

Oscar Mario Medina Martínez, integrante de Club Rotario, informó que este es parte de los apoyos que se realizan de manera constante como parte del compromiso que mantienen por atender las necesidades de la población.

Explicó que antes de la entrega se levantó un estudio para identificar a las personas que requieren de este apoyo, entre ellas jóvenes y adultos mayores que recibieron, algunos por primera vez, una silla de ruedas, mientras que otros sustituyeron las que ya se encontraban en malas condiciones.

"El evento nos dejó la satisfacción de ver a mucha gente recibiendo sus sillas, desde adultos mayores hasta jóvenes que realmente las necesitaban y con esto facilitaran sus actividades diarias".

De acuerdo con los rotarios, estas acciones forman parte de un programa que se replicará en futuras entregas, con el propósito de seguir atendiendo la demanda de apoyos de movilidad en la región Centro.