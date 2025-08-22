Jóvenes talento musical compiten en Monclova Rock 2.0

Con el objetivo de impulsar la cultura, promover la participación de los jóvenes y brindar espacios para la expresión artística, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, a través del Departamento de Arte y Cultura, invita a toda la ciudadanía a disfrutar de "Monclova Rock 2.0", una gran batalla de bandas que reunirá el talento local y regional.

El evento se llevará a cabo este sábado 23 de agosto en la Plaza Principal, a partir de las 6:00 p.m. Los asistentes podrán disfrutar de un ambiente lleno de música y energía, mientras bandas locales compiten por atractivos premios que incluyen grabación en estudio profesional, live session, sesión fotográfica y mucho más.

Como parte de la cartelera, se contará con la participación de bandas invitadas como Vela, Los Restos Antiguos, Miguel Veneno y Los No Sé Quién, Niño Gris y Metal Crash, que pondrán el ritmo y la vibra del rock en el escenario.

En la competencia, las bandas Lancest, Tecanos, Watt´s y Ruido Blanco demostrarán su talento frente a un jurado especializado, conformado por representantes de la industria musical local.

Al respecto, el alcalde Carlos Villarreal destacó que en Monclova la creatividad y la música tienen un lugar importante, "creemos en el talento de nuestros jóvenes y en su capacidad para transformar el futuro. Con este tipo de eventos buscamos ofrecerles espacios para expresarse, compartir su música y demostrar su creatividad. Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, seguiremos impulsando la cultura y apoyando todas aquellas iniciativas que fortalezcan la identidad y el desarrollo artístico de nuestra ciudad."

Con actividades como Monclova Rock 2.0, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la promoción del arte y la cultura, así como con la creación de espacios que fomenten la participación activa de los jóvenes, ofreciéndoles plataformas donde puedan expresarse y compartir su talento.