Caravana "Coahuila pa´l mundo" enciende el ánimo mundialista en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.- La caravana "Coahuila pa´l mundo" llegó a esta frontera como parte de las actividades previas al Mundial que se celebrará en México, reuniendo a decenas de jóvenes y familias en un ambiente festivo.

La sede del evento fue la pista de atletismo Eduardo Moreira, donde se llevaron a cabo diversas actividades recreativas y deportivas, entre ellas partidos de futbol, concursos de canto y dinámicas dirigidas a la juventud.

La caravana Coahuila pa´l mundo busca fomentar el entusiasmo por el Mundial entre los jóvenes de Ciudad Acuña.

El programa, que ha recorrido distintos municipios del estado, tiene como objetivo fomentar el entusiasmo por el evento internacional y promover la participación ciudadana rumbo a la justa mundialista.

Durante la jornada, los asistentes participaron en las actividades organizadas por el Gobierno del Estado, logrando captar el interés de los jóvenes, quienes se sumaron a la convivencia y al espíritu deportivo.

Durante el evento, se realizaron partidos de futbol, concursos de canto y dinámicas para la juventud.

Representantes del evento aprovecharon para invitar a la población a integrarse a la fiebre del Mundial y a respaldar a la Selección Mexicana en su participación.

El Gobierno del Estado organiza actividades para fortalecer la identidad futbolera en Coahuila.

La caravana continuará su recorrido por otras ciudades de Coahuila, llevando consigo actividades que buscan fortalecer la identidad y el ánimo futbolero en la entidad.