Animales de Ranchito Safari continúan en instalaciones; propietaria asegura que todo está en regla

Arteaga, Coahuila.- La propietaria del Ranchito Safari, Tamara Valdés, aseguró que los animales permanecen dentro del recinto y que el establecimiento opera conforme a la ley, pese al proceso legal en curso.

Valdés señaló que, por la naturaleza del procedimiento, no puede brindar mayores detalles; sin embargo, insistió en que la situación del lugar "está en regla" y que se atienden las disposiciones correspondientes de las autoridades.

Irregularidades en Ranchito Safari

Lo anterior surge luego de que el diputado local Jorge Valdés, del Partido Verde, diera a conocer que previamente autoridades habrían detectado diversas irregularidades en el sitio, entre ellas la presunta falta de permisos y condiciones inadecuadas para los ejemplares.

En días recientes también trascendió información que indicaba que los animales del Ranchito Safari habían sido retirados para recibir atención especializada en otros espacios; no obstante, esta versión fue desmentida por la propietaria, quien reiteró que los ejemplares continúan en las instalaciones.

Estado actual del proceso legal

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un posicionamiento actualizado sobre el estado del lugar ni sobre el avance del proceso legal, mientras que el caso sigue generando atención entre la ciudadanía y organizaciones interesadas en el bienestar animal.

Se espera que en los próximos días se brinde mayor información oficial que permita esclarecer la situación jurídica del establecimiento y las condiciones en las que se encuentran los animales.