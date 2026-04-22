Activan protocolo de seguridad en colegio de Monclova por mensaje preocupante en Bachillerato

Monclova, Coahuila.- Un mensaje considerado como "preocupante" encendió las alertas en el área de Bachillerato del Colegio María Montessori de Monclova, lo que derivó en la activación de protocolos de seguridad y acciones preventivas por parte de la institución educativa.

A través de un comunicado oficial dirigido a padres de familia, la dirección del plantel informó que la situación se detectó tras encontrar un escrito que, en un inicio, fue calificado como delicado, lo que obligó a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de la comunidad escolar.

La institución detalló que, tras la implementación de estrategias preventivas y una investigación interna, se logró esclarecer lo ocurrido, asegurando que actualmente no existe ninguna situación de riesgo dentro del colegio.

"Ya sabemos lo que pasó y les confirmamos que no hay ninguna situación de peligro en el colegio", señala el comunicado emitido por la Dirección de Bachillerato y la Dirección General.

Acciones de la autoridad

No obstante, como parte del seguimiento y fortalecimiento de las medidas de seguridad, se llevará a cabo la denominada "operación mochila" en el nivel Bachillerato, acción que ya estaba previamente programada, además de continuar con los protocolos correspondientes.

Este tipo de situaciones se da en un contexto donde las instituciones educativas han reforzado sus mecanismos de prevención ante posibles riesgos, buscando garantizar entornos seguros para estudiantes, docentes y personal administrativo.