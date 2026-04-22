Amenaza de tiroteo activa protocolos de seguridad en secundaria de Saltillo

SALTILLO, Coahuila.-La mañana de este miércoles, la comunidad escolar de la Saltillo vivió momentos de tensión luego de que se activaran protocolos de seguridad en la Escuela Secundaria Eulalio Gutiérrez Treviño, ubicada en la colonia Bonanza.

La movilización se originó tras el hallazgo de una amenaza de tiroteo escrita en uno de los sanitarios del plantel.

El mensaje, descubierto el martes 21 de abril, advertía sobre un supuesto ataque programado para el día siguiente, lo que encendió las alarmas entre directivos, docentes, estudiantes y padres de familia. Ante la gravedad de la advertencia, la dirección escolar notificó de inmediato a las autoridades.

Desde primeras horas del día, elementos de la Policía Preventiva Municipal, apoyados por una unidad canina K9, se presentaron en el lugar para implementar un operativo de seguridad coincidiendo con la llegada de los alumnos.

Como parte de las acciones preventivas, se realizaron inspecciones dentro del plantel, en sus alrededores y entre la población estudiantil.

Asimismo, en coordinación con madres y padres de familia, se llevó a cabo un operativo mochila para descartar la presencia de objetos que representaran algún peligro.

Tras concluir las revisiones, las autoridades informaron que no se detectó ninguna situación de riesgo, por lo que las actividades escolares continuaron con normalidad.

Pese a ello, el temor no se disipó completamente. Algunas familias optaron por no enviar a sus hijos a clases como medida de precaución. Las autoridades reiteraron el llamado a la calma y exhortaron a la comunidad educativa a reportar cualquier conducta sospechosa para mantener un entorno seguro.